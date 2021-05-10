Семеновское ж/д направление в мае пополнится дополнительными электричками

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Дополнительные электрички будут курсировать с 11 мая на Семеновском направлении в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
В пресс-службе уточнили, что дополнительные электропоезда назначаются в пиковые часы по рабочим дням. Благодаря новому расписанию, интервал движения в часы "пик" сокращается до 20 минут.
Прибытие поездов в Нижний Новгород в утренний час "пик" в 07:04, 07:14 и в 07:33.
Отправление электричек из Нижнего Новгорода в сторону Семенова в вечерний час "пик" в 17:10, 17:25 и в 17:45.
Также с 11 мая по рабочим дням назначаются электрички сообщением Тарасиха – Нижний Новгород, которые отправляются от ст. Тарасиха в 18:53 и прибывают в областной центр в 19:45. Кроме того, начинает курсировать электропоезд сообщением Нижний Новгород – Керженец (отправление от Московского вокзала в 21:40, прибытие на конечную станцию в 23:00).
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