Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии №175 Казани.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. Нижегородцы сегодня скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область готова оказать всю необходимую помощь Татарстану.

"Уверен, что Рустам Минниханов и правительство Татарстана сделают все возможное для того, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших", - резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что в результате стрельбы в школе Татарстана погибли 11 человек, среди них девять детей.