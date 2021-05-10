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Клиенты банка "Открытие" могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

11 мая 2021 14:59  [88] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Клиенты банка "Открытие" могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, для выпуска карты достаточно отправить в кредитную организацию заявление через интернет-банк "Бизнес-портал".

Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.

Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.

"Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов", – отметила Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие".

"Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком "Открытие" решают данные потребности в полном объеме. Для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, "Таможенная карта" предоставляет отдельный онлайн-курс "Как стать участником международной торговли". С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке – доступными", – сказал Андрей Возмилов, генеральный директор ООО "Таможенная карта".

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Теги:
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