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Общество

ТНС энерго напоминает, что делать, если переданы неверные показания счетчика

12 мая 2021 11:32  [29] Общество

Фото: пресс-служба компании

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает, что делать, если переданы неверные показания счетчика.

Согласно информации компании, если потребитель, передавая показания электросчетчика, допустил и заметил ошибку до 25 числа месяца, необходимо оставить заявку с корректировкой на сайте nn.tns-e.ru в разделе "Написать обращение как частный клиент" (тема обращения "Неверно переданные показания").

В дни приема показаний – с 23 по 25 число каждого месяца такие обращения обрабатываются в первую очередь. В итоге квитанция будет сформирована с корректными данными.

Если потребитель не сразу заметил ошибку при передаче данных прибора учета, и ему пришел счёт на оплату за электроэнергию с неверными показаниями, необходимо написать заявление на перерасчет по фактическим показаниям и направить его через сайт nn.tns-e.ru. К заявлению нужно приложить:

  • фотографию прибора учёта с текущими корректными показаниями,
  • копию, либо фотографию паспорта собственника помещения или лица, зарегистрированного в данном помещении.

Заявление также можно составить при личном посещении клиентского офиса "ТНС энерго Нижний Новгород".

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Теги:
ТНС Энерго
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