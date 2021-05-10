Нижегородская область в I квартале увеличила товарооборот на 4% - до $1,8 млрд Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в I квартале увеличила товарооборот на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,823 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Экспорт в январе-марте составил $1,094 млрд, импорт - $729,029 млн.

В структуре экспорта наибольшую долю занимают минеральные продукты ($260,9 млн), топливно-энергетические товары ($227,15 млн), продукция химической промышленности ($226,6 млн), металлы и изделия из них ($114,4 млн), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ($101,3 млн).

Наиболее востребованными импортными товарами стала химическая продукция ($221,65 млн), а также машины, оборудование и транспортные средства ($306,41 млн).