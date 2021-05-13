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Бизнес

"МегаФон" предлагает пенсионерам России постоянную скидку на связь

13 мая 2021 10:48  [1644] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"МегаФон" предлагает пенсионерам России постоянную скидку на связь. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, пенсионеры могут подключить любой тариф основной линейки #БезПереплат со скидкой 20%.

Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

"Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети "МегаФона" – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов – WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера "МегаФона" и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе", – отметил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты "МегаФона", как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне "МегаФона". Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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Теги:
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