УК "Открытие" завершила формирование линейки ИИС Бизнес

УК "Открытие" завершила формирование линейки ИИС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в состав трех новых стратегий вошли фонды с валютными активами: "Иностранные акции", "Сбалансированная USD" и "Иностранные облигации",.

Теперь у клиентов УК "Открытие" есть возможность инвестировать с помощью ИИС в стратегии, направленные на глобальный рынок акций, облигаций и ETF. Стратегии отличаются по степени риска и ожидаемой доходности.

Начать инвестировать можно с минимальной суммы в 10 тысяч рублей и при этом получить широкую диверсификацию по портфелю. Это стало возможным благодаря синхронизации линейки ИИС с линейкой паевых фондов компании: клиенты инвестируют в готовый портфель открытых паевых инвестиционных фондов "Открытие – Лидеры инноваций", "Открытие – Глобальные инвестиции" и "Открытие – Еврооблигации".

Стратегия ИИС "Иностранные акции" нацелена на получение прироста стоимости активов на длительном горизонте инвестирования. Прирост достигается за счет вложения средств в паи ОПИФ "Открытие – Лидеры инноваций", находящегося под управлением УК "Открытие". Активы фонда составляют преимущественно акции иностранных инновационных компаний, обладающие лучшим соотношением риск-доходность.

В рамках стратегии ИИС "Сбалансированная USD" средства инвестируются в паи ОПИФ "Открытие – Глобальные инвестиции", находящегося под управлением УК "Открытие". В рамках фонда управляющая компания размещает средства в акции и ETF, распределяя средства по классам активов. В портфеле присутствуют как рискованные активы (такие, как акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные активы (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость). Доли инструментов могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Стратегия ИИС "Иностранные облигации" предполагает инвестирование в паи ОПИФ "Открытие – Еврооблигации", находящегося под управлением УК "Открытие". Значительную часть активов фонда составляют обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. Этот вариант подходит для клиентов, отдающих предпочтение консервативным инструментам.

Важным плюсом инвестирования с помощью ИИС является налоговый вычет, который получают клиенты. Клиенты могут вернуть 13% от инвестиций за год (но не более 52 тыс. рублей) или освободить инвестиционный доход от уплаты НДФЛ по окончании срока ИИС.

Дополнительное преимущество новых стратегий – возможность зарабатывать на росте валюты.

Начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов сказал: Запуск новых стратегий ИИС завершает формирование линейки, позволяющей всем категориям инвесторов удовлетворить свои запросы. Теперь можно получить тройное преимущество: инвестировать в готовый портфель, получать налоговый вычет и играть на росте доходности в зависимости от валютного фактора, что особенно актуально для людей, которым интересен длинный горизонт инвестирования".