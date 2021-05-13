Водитель грузовика погиб при наезде на него погрузчика около Дзержинска Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель грузовика погиб при наезде на него погрузчика около Дзержинска. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 13 мая в 13:30 на 2 км трассы подъезд к Дзержинску от а/д М7 "Волга".

26-летний водитель, управляя фронтальным погрузчиком LG, совершил наезд на грузовик Shacman, который стоял на обочине с поднятым кузовом.

В результате этого водителю были нанесены телесные повреждения, от которых мужчина скончался в больнице.