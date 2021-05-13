Глеб Никитин и глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудили планы сотрудничества Политика

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым вопросы сотрудничества. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в рамках встречи состоялся осмотр хода благоустройства Нижегородского кремля, Большой Покровской и сквера на площади Горького.

В мероприятии приняли участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"Недавно мы встречались с Алексеем Орловым в Екатеринбурге. Сегодня же оценили ход работ по подготовке объектов благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. Для коллег это имеет практическую ценность. В 2023 году Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Это также очень значимое событие всероссийского значения. Мы готовы поделиться своим опытом", - отметил Глеб Никитин.

Юрий Шалабаев рассказал, что с мэрией Екатеринбурга нашлось много точек соприкосновения.

"Поделились опытом проведения международных, массовых мероприятий, подготовки города к масштабным событиям. Показали коллегам, как город готовится к 800-летию, посетили площадь Горького, сквер Нестерова и другие пространства, которые мы сейчас благоустраиваем. Отмечу, что гостей очень впечатлил Нижегородский кремль и объем работ, который там сейчас проводится", – заявил он.

"Поразил масштаб работ по благоустройству, которое проводится в канун празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Подобное взаимодействие между нашими муниципалитетами очень полезно",- сказал Алексей Орлов.