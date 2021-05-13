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Политика

Активность в политике стоит начать с общественного наблюдения, – эксперт ФоРГО Евгений Семенов

14 мая 2021 13:02  [82] Политика

Советник ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов 13 мая провел для студентов 1 и 2 курсов лекцию-беседу: "Молодежный абсентеизм и легитимность выборов".

Как сообщают организаторы мероприятия, в ходе встречи были рассмотрены проблемы формирования доверия молодых людей к политическим институтам и процессам, а также вопросы участия молодежи в выборах.

Являясь руководителем регионального Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области, координирующего работу общественных наблюдателей Евгений Семенов рассказал о деятельности этого института, задачах общественных наблюдателей и влиянии их работы на уровень доверия населения к выборам.

Предлагая студентам попробовать себя в общественном наблюдении, Евгений Семенов подробно рассказал об опыте работы студенческой молодежи в Ситуационном центре. "В прошлом году, во многом благодаря именно студентам НГЛУ, которым было поручено вести информационный мониторинг, были своевременно выявлены и разоблачены различные фейк-сообщения о нарушениях на выборах", – подчеркнул он. "Любые активности полезно начинать с наблюдения, а активность в политике стоит начать с общественного наблюдения", – заключил эксперт.

Встреча прошла оживленно, студенты задавали вопросы, высказывали свое мнение. Завершилась все интерактивной викториной, в ходе которой студенты смогли проверить свои знания о выборах и общественном наблюдении.

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Теги:
Выборы НГЛУ Студенты
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