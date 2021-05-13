Бригада АПЗ пополнила Доску почета Арзамаса Бизнес

Фото: АПЗ

Бригада наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением участка автоматов продольного точения (АПТ) цеха №54 АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" занесена на городскую Доску почета. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Бригада Владимира Пудаева на АПЗ славится трудовыми успехами, а участок прутковых автоматов продольного точения - особенный. Здесь изготавливают высокоточные малогабаритные детали и для спецтехники, и для "гражданки" – оси, втулки, цапфы, бушоны.

Одно из самых маленьких изделий, которое изготавливают на этом участке, – подпятник, размером меньше спичечной головки. Только под микроскопом можно разглядеть, что в этой миниатюрной детальке есть отверстие и резьба.

На каждом станке участка отработано более ста программ, и все созданы наладчиками этой бригады.

Обслуживает бригада 24 единицы оборудования. Трудятся посменно, на рабочего приходится по три станка. При этом на участке 11 разных моделей оборудования, и каждое они знают, как свои пять пальцев.

.Бригада на участке АПТ была создана в 1988 году. В трудные перестроечные годы в коллективе оставалось всего три человека, но потом народ стал возвращаться. Сейчас сотрудники мечтают о новом оборудовании – чтобы работать еще эффективнее.

"В чем сила бригады Владимира Пудаева? В профессионализме, опыте, ответственности и взаимовыручке. Если уж берутся они осваивать новую деталь, делают все от и до, на 100% за результат отвечают. А еще я называю их "крестными отцами" нашей цеховой молодежи. Они у нас лучшие наставники", - говорит начальник участка АПТ Вадим Песцов.

"Я 37 лет работаю на этом участке, поэтому бригада для меня – "команда молодости нашей". Горжусь ребятами. Уважаю их за то, что, если возникает рабочий вопрос – проблема с металлом, например, или качество "не идет", – они никогда не остаются в стороне. Сами предлагают, как сделать лучше, с технологами советуются. Неравнодушные они. Дело свое знают и любят", - прокомментировала мастер участка АПТ Наталья Соганова.