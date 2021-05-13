Программа кешбэка за детский отдых начинает работать в России Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Программа кешбэка за детский отдых начинает работать в России. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, такой мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться около 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей.

"Ростуризм уже подготовил необходимые документы. "Единая Россия" находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе", - сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федсобранию президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу "Единой России" распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года.

Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин, более 40 предложений семейного отдыха доступно в Нижегородской области по программе возврата средств за туры по России.

Глава региона отметил, что в юбилейный для Нижнего Новгорода год местные туроператоры подготовили множество предложений, которые будут интересны и студентам, и школьникам, и их родителям.

"Например, сейчас по программе туристического кешбэка доступно более 40 предложений семейного отдыха в Нижегородской области. Это и литературные туры в Нижний Новгород и в Большое Болдино, и экскурсии в городецкий туристический комплекс "Город мастеров". Также с детьми будет интересно посетить Чкаловск, где находится музейный квартал "Русские крылья", посвященный Валерию Чкалову и знаменитому нижегородскому конструктору Ростиславу Алексееву", – пояснил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что развитие в регионе детско-юношеского и студенческого туризма продолжается.

Отметим, за первые два этапа программы по возврату средств за туры по России туристам выплатили более 11,4 млн рублей за поездки в Нижегородскую область. Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России. На данный момент идет третий этап программы по возврату средств за туры.