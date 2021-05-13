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Общество

Нижегородский водоканал выполнил перекладку более 1000 метров водопроводов

14 мая 2021 15:01  [29] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

АО "Нижегородский водоканал" выполнил перекладку более 1000 метров водопроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, работы ведутся на нескольких объектах одновременно в разных районах города. В Ленинском районе они уже вошли в завершающую стадию.

"Готовность наших объектов сейчас – более 90%. Работы проводились преимущественно бестраншейным способом. Такой способ позволяет сохранить большую часть асфальтобетонного покрытия, не нарушая благоустройство и не перекрывая дорожное движение. На данный момент перекладки сетей завершены, остались работы по благоустройству и переключению вновь проложенных сетей. Реализованные мероприятия позволят увеличить надежность системы холодного водоснабжения в данном микрорайоне и повысить качество предоставляемых услуг для населения", - отметил начальник Заречного водопроводного участка АО "Нижегородский водоканал" Илья Бунтиков.

Начальник производственного управления Алексей Доронин в свою очередь отметил, что в этом году водоканал начал ремонтную кампанию на полтора месяца раньше, чем обычно, чтобы успеть переложить сети до начала работ дорожниками.

"Это привело к ряду дополнительных сложностей, так как к тому времени грунт не успел оттаять, но зато сейчас, к середине мая, перекладки на водопроводных сетях выполнены уже более чем на 50%. Самый большой объем перекладок – в Нижегородском районе. Поэтому сейчас у нас коллегам из Нагорного водопроводного участка помогают бригады заречной части города. При этом мы стараемся минимизировать неудобство для жителей и проводим перекладки по возможности без отключения холодной воды или с кратковременными отключениями", - добавил он.

Также перекладка сетей и ремонт колодцев были проведены на объектах, которые будут благоустраиваться в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На данный момент практически все работы завершены.

Напомним, что в 2021 году в план включены перекладки по 20 участкам на водопроводных сетях и 19 – на канализационных. Работы должны быть завершены до середины июля. Согласованные действия администрации и водоканала позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия.

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Теги:
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