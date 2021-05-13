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Бизнес

Нижегородская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 40%

14 мая 2021 15:03  [61] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в I квартале 2021 года увеличила экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 40% или на $240 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года – до $831 млн. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Такой результат мы получили благодаря тому, что в 2020 году все крупные нижегородские предприятия продолжали работать, соблюдая все меры предосторожности для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Нижегородские экспортеры получали меры поддержки, предусмотренные нацпроектами "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Также субъектам МСП из пострадавших отраслей оказывалась финансовая поддержка на федеральном и региональном уровнях", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что только из областного бюджета на компенсации по оплате труда и коммунальных услуг было направлено около 2 млрд рублей.

"Торговыми партнерами Нижегородской области в первом квартале стали 109 стран. Крупнейшие экспортные поставки осуществлялись в Индию, Нидерланды, Белоруссию, Китай, Бангладеш", - добавил Глеб Никитин.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что рост несырьевого неэнергетического экспорта произошел, в частности, благодаря значительному увеличению продаж бумаги и немелованного картона в Китай, Казахстан и Белоруссию (более чем в 53 раза), электрораспределительных устройств в сборке в Бангладеш, Индию и Казахстан (в 18,6 раза). Также увеличились поставки полипропилена (в 1,4 раза), бесшовных стальных труб (в 6,6 раза), синтетического каучука (в 2,1 раза), полиэтилена (в 4,2 раза).

Напомним, нижегородские предприятия-экспортеры могут получить комплексные меры поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", в числе которых бесплатные обучающие курсы, программы акселерации предприятий, льготные кредиты, компенсация транспортных расходов и т.д. Все меры поддержки аккумулированы в Центре развития экспорта Нижегородской области, который оказывает содействие при осуществлении деятельности, как начинающим, так и действующим экспортерам, а также консультации по мерам поддержки Российского экспортного центра.

Нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Они направлены на развитие предприятий и реализацию их экспортного потенциала.

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Теги:
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