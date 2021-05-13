Акцию "Семейное дерево" в парке "Швейцария" хотят сделать ежегодной Общество

Акцию "Семейное дерево" в парке "Швейцария" на территории Приокского района хотят сделать ежегодной. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на главу Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова.

Акция предусматривает высадку на территории парка фамильного дерева. По словам Элмурода Расулмухамедова, мероприятие состоится в июне 2021 года.

Предполагается, что в парке во время акции высадят 1 632 дерева: 828 хвойных и 804 лиственных. Высадка деревьев продолжится осенью, а в дальнейшем акцию хотят сделать ежегодной.

В настоящий момент идет подготовка к акции — закупаются деревья с закрытой корневой системой.