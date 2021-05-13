Создание спортзоны планируется в ПКО Краснооктябрьского района

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Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин 13 мая с рабочим визитом посетил Краснооктябрьский район. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутат посетил парк культуры и отдыха "Патриот", благоустроенный в 2018-2019 гг. в рамках федерального партийного проекта "Городская среда". Парламентарий поднял вопрос о дальнейшем развитии территории парка, а именно, создании спортивной зоны.

Также депутат побывал в Уразовской средней общеобразовательной школе, в которой в 2020 году в рамках государственной программы по капитальному ремонту образовательных организаций и партийному проекту "Новая школа" был произведен капремонт.

В ходе визита обсуждался вопрос строительства спортивного зала в соответствии с современными нормативными требованиями и проведен осмотр площадки перед школой, обустроенной, в том числе, на средства из фондов поддержки сельских территорий депутатов Вячеслава Аксиньина и Валерия Антипова.

Кроме того, депутат принял участие в мероприятии, посвященном празднованию окончания месяца Рамадан - великому мусульманскому празднику Ураза-байрам. Вячеслав Аксиньин поздравил всех участников с праздником.

"Мы с моим коллегой Валерием Антиповым с большим удовольствием приезжаем в Краснооктябрьский район. Стараемся лично увидеть и оценить обстановку и реальное состояние объектов инфраструктуры, совместно находить пути решения возникающих проблемных вопросов", - сказал Вячеслав Аксиньин.

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Теги:
Визиты Законодательное собрание Краснооктябрьский район
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