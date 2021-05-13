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Политика

Почти 400 человек примут участие в праймериз "Единой России" в Нижегородской области

15 мая 2021 15:50  [30] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 400 человек примут участие в праймериз "Единой России" в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии.

Согласно информации, накануне завершился прием документов на участие в процедуре.

В Нижегородской области на участие в предварительном голосовании "Единой Росси" подали документы 387 человек. В ходе предварительного голосования нижегородцы выберут кандидатов, которые в сентябре будут представлять партию на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона, а также в ряде муниципалитетов Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин, следующий важнейший этап процедуры – само голосование, в котором смогут принять участие все нижегородцы старше 18 лет, зарегистрированные в регионе.

"Я бы хотел попросить нижегородцев отнестись к этой процедуре максимально серьезно. От нашего выбора во многом зависит, как в дальнейшем будет меняться жизнь региона и его жителей. "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование, предоставляя избирателям право самим определять кандидатов для выдвижения в избирательные органы власти на всех уровнях. Партия проводит праймериз уже более 10 лет, и интерес к процедуре у жителей растет с каждым годом. На данный момент в качестве выборщиков зарегистрировались почти 100 тысяч нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

Предварительное голосование по выборам в Законодательное собрание Нижегородской области пройдет с серьезной конкуренцией. Конкурс составит больше шести человек на место. А количество участников, по сравнению с 2016 годом, возросло в полтора раза.

Увеличилось количество активных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные и социальные проекты. Впервые участвует большое количество общественников, волонтеров, медиков. В частности, подали документы главные врачи Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, городской клинической больницы №29 города Нижнего Новгорода Юлия Гаревская и городской больницы №33 города Нижнего Новгорода Павел Зубеев.

Если говорить в целом по стране, то, по словам председателя федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александра Карелина, средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35.

Предварительное голосование "Единой России" состоится с 24 по 30 мая. Сейчас продолжается регистрация избирателей. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте партии. Потребуется также авторизация через "Госуслуги". Пройти процедуру необходимо до 28 мая. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая включительно будут доступны бюллетени для голосования. Итоги процедуры подведут 1 июня.

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Теги:
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