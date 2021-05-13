Валерий Фальков и Глеб Никитин открыли форум "Молодежь и наука" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли форум "Молодежь и наука". Об этом сообщили в университете ННГУ им. Лобачевского.

Согласно информации, участие в открытии приняли: председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Елена Загайнова, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина (онлайн), руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика", ведущий эксперт института образования НИУ ВШЭ Евгений Сжёнов.

"Молодёжь идет туда, где интересно, где есть необходимая инфраструктурная база. Не во всех вузах, к сожалению, эта схема работает, не все университеты по своему образу мысли и действий привлекательны для студентов. Необходимо начинать работу с изменения модели наших вузов, их целеполагания, со структурных преобразований в университетском и академическом секторе, – отметил Валерий Фальков. Он подчеркнул, что развитие технологического потенциала является задачей каждого вуза страны. – Меняться должен весь регион, и вузам необходимо помогать губернатору формировать повестку и внедрять в жизнь социальные инновации. Университеты, которые с этими задачами успешно справляются, не испытывают сегодня недостатка в притоке кадров".

Министр также подчеркнул, что сфере образования и науки необходимы серьезные программы, которые позволят вузам и научным институтам сделать шаг вперед и продемонстрировать свои возможности. Одной из них станет программа "ПРИОРИТЕТ–2030", которая сейчас готовится к официальному запуску: "В этом году мы также запустим конкурс, направленный на поддержку студенческих научных обществ. Минобрнауки России поддержит сильные коллективы денежными грантами на развитие. Общий объем средств составит 100 млн рублей".

"Система образования Нижегородской области очень котируется в нашей стране. Регион – безусловный лидер в подготовке кадров для оборонной промышленности, здесь, думаю, даже равных нет. Но, безусловно, наука сейчас все-таки недофинансирована. Она в огромной степени финансируется государством, не частным сектором. Эта связка практической экономики и науки является слабым местом нашей страны. И эту проблему мы сейчас стараемся решать. Сам по себе ННГУ – крупная единица среди вузов страны, который может работать еще эффективнее при объединении науки с практикой", - отметил Вячеслав Никонов.

"Для нас большая честь провести такой грандиозный форум. Количество зарегистрированных участников впечатляет – 530 человек из 40 регионов России! Тем более этот год особенный для региона – мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. Большой юбилей – повод не только вспомнить о наших великих учёных и роли науки в развитии города, но и обозначить задачи на будущее. Нижегородская область – один из регионов-лидеров по уровню образовательного, научного, инновационного потенциала. За последние годы произошёл ряд важных событий, лишь подтверждающих этот статус. Именно у нас был создан один из первых в стране научно-образовательных центров мирового уровня", - сказал Глеб Никитин.

По его словам, это позволило укрепить связи науки, образования, промышленности и бизнеса.

"В этом году принято решение о создании на базе университета имени Лобачевского специализированного учебного научного центра. Он станет одним из важных звеньев в выстраивании системы подготовки новых научных кадров. Была образована особая экономическая зона "Кулибин", где исключительные возможности получает бизнес, связанный с наукой. В планах – создание IT-кампуса и IT-факультета ННГУ, Инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" и реализация ряда других проектов. Всё это делается для того, чтобы молодым учёным было как можно интереснее работать в Нижегородской области, а их исследования были максимально продуктивными", – добавил Глеб Никитин.

Александр Сергеев в свою очередь обозначил важнейшие задачи развития отечественной науки, которые призван решить в том числе и стартовавших в Нижнем Новгороде форум: "Задача, которая стоит перед нами - и перед академией наук, и перед министерством науки и высшего образования - чтобы научная траектория стала притягательной не сама по себе, в вакууме, а в соперничестве с другими территориями. Эта траектория должна быть интересной с самого начала, начиная со школы, с первых курсов университетов. Наша задача - минимизировать потери и поставлять в науку, в кадры высшей квалификации мотивированных, отобранных, сильных ребят. Это в том числе задача этого форума. Очень хорошо, что с этого года "Студенческая весна" имеет трек, связанный с молодёжной наукой".

Елена Загайнова со своей стороны также оценила символичность проведения форума параллельно со XXIX всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна": "Очень здорово, что наш форум предваряет творческий конкурс "Российская студенческая весна". Главные участники этих двух событий – молодые люди: кто-то приехал показать свои творческие способности и таланты, кто-то – к нам на форум "Молодёжь и наука", чтобы продемонстрировать свои научные наработки, перспективные идеи. Сегодня форум собрал молодых учёных, студентов, аспирантов со всех концов страны, даже с Дальнего Востока. В течение трёх дней у ребят есть уникальная возможность пообщаться, послушать ведущих учёных, задать интересующие их вопросы руководству страны и региона". Ректор ННГУ выразила уверенность на продуктивную работу всех участников форума.

В рамках первого дня состоялась дискуссия "Время молодых: рождение успеха", на которой участники обсудили важные вопросы становления молодёжи в научном пространстве. День завершился пленарной лекцией на тему "Диалектика глобальных трендов и глобальных вызовов в техногенном мире".

Напомним, российский форум "Молодёжь и наука" проходит с 15 по 17 мая в Нижнем Новгороде на площадке ННГУ. Форум является одним из центральных событий года науки и технологий в России, проходит совместно с XXIX всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.