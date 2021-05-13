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Общество

"У Нижнего Новгорода получилось задать новый тренд в проведении Всероссийской студвесны – научный", - Давид Мелик-Гусейнов

16 мая 2021 10:43  [80] Общество
У Нижнего Новгорода получилось задать новый тренд в проведении Всероссийской студвесны – научный, - Давид Мелик-Гусейнов

У Нижнего Новгорода получилось задать новый тренд в проведении Всероссийской студвесны – научный, - Давид Мелик-Гусейнов

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"У Нижнего Новгорода получилось задать новый тренд в проведении Всероссийской студвесны – научный", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, комментируя старт XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде.

"Студвесна" - знаковое мероприятие для нашей области. Во-первых, у Нижнего Новгорода получилось задать новый тренд в проведении Всероссийской студвесны – научный. Впервые в рамках "Российской студвесны" проходит форум "Молодежь и наука", и теперь он станет доброй традицией фестиваля, будет проведен и в следующем году, - сказал он.

"Студвесна" в Нижнем – это не просто шоу, где студенты со всей страны показывают свои способности. Это площадка для развития, учебы и даже помощи в благоустройстве городских пространств. Будет задействовано 30 локаций, куда выйдут студенты и, например, разобьют парк, помогут в приведении в порядок студенческого моста", - подчеркнул замгубернатора.

"Я очень рад, что у ребят горят глаза, что они приехали сюда за впечатлениями, которые потом увезут в свои регионы", - подытожил чиновник.

Напомним, что XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует в Нижнем Новгороде в год 800-летия города 15 мая 2021 года. С 15 по 20 мая Нижний Новгород примет 3,5 тыс. талантливых студентов из 77 субъектов Российской Федерации.

Студенты будут соревноваться в рамках 10 творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт". Фестиваль включен в событийную повестку празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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