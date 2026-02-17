Нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

Выпускники школ Нижегородской области все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику. В текущем учебном году этот предмет планируют сдавать 56,74% участников экзамена. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал министр образования региона Михаил Пучков.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом интерес к профильной математике увеличился на 2%. Этот предмет дает выпускникам возможность поступать на инженерные направления в вузах.

"Для сравнения, базовую математику намерены сдавать около 41,88% школьников", - отметил министр.

Вторым по популярности предметом остается обществознание. Его выбрали 44% участников ЕГЭ, тогда как годом ранее показатель составлял 43,51%.

На третьем месте находится информатика — ее планируют сдавать 23,63% выпускников.

Кроме того, в регионе вырос интерес к дисциплинам естественно-научного цикла — химии, биологии и физике. Физика занимает четвертую позицию в рейтинге предметов: ее выбрали 21% выпускников Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в процедуре проведения ЕГЭ в 2026 году нововведений не планируется.