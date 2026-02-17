Мелодии ко Дню защитника Отечества звучат в нижегородских школах вместо звонков Общество

Фото: минобрнауки Нижегородской области

В феврале в нижегородских школах вместо привычных звонков звучат советские хиты и современные песни на тему защиты Родины. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

В рамках федеральной акции «Мелодии вместо звонков», запущенной Министерством просвещения России в ноябре 2024 года, учеников знакомят с богатым музыкальным наследием русской культуры. Главная задача – пробудить интерес детей к глубокому изучению исторических событий, воспитать в них чувство патриотизма. Это соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В этом месяце в школах звучат композиции, посвященные не только Дню защитника Отечества, но и Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля). Ребят знакомят с разнообразными песнями и мелодиями: «Защитники России» (слова и музыка Елены Обуховой, исполнитель – Ольга Быкова), «На побывку едет молодой моряк» (слова Виктора Бокова, музыка Александра Аверкина, исполнитель – Людмила Зыкина), «Экипаж – одна семья» (слова Юрия Погорельского, музыка Виктора Плешака, исполнитель – ВИА «Самоцветы»), «Я голосую за жизнь» (слова и музыка Дениса Майданова, исполнители – Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька»).

«Наша страна нужна в первую очередь нам. Именно поэтому такие песни и мелодии вдохновляют и учеников, и педагогов на осознание истинного смысла патриотизма. Они напоминают нам о героизме предков, которые веками отстаивали рубежи нашей Родины, делая её именно такой, какой мы видим её сегодня», – отметила директор средней школы №1 г. Бор Ирина Глебова.

Многие образовательные учреждения, в том числе средняя школа №1 г. Бор, поддерживают акцию проведением тематических открытых уроков. 17 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, для учащихся 9«б» класса состоялся урок «Историческая память – дорога в будущее!». Главным гостем урока стал ветеран специальной военной операции, участник проекта «Герои. Нижегородская область» Артем Сазонов.

«Было очень интересно слушать бойца СВО, он рассказал нам много личного. Теперь я понимаю, почему так много людей выбирает путь защитника Родины. Это очень почетная миссия. Если ты ее выбрал, то иди до конца, до победы!» – сказал ученик 9«б» класса Александр Никитин.

«Все мелодии, звучащие в нашей школе, уроки «Разговоры о важном», внеклассные мероприятия, посвящённые историческому наследию, а также экскурсии в музеи наглядно демонстрируют нам важную истину: историческая память – это фундамент, объединяющий каждого жителя России. Она укрепляет нашу национальную солидарность и делает страну сильнее», – поделилась мнением школьница Екатерина Блинова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».