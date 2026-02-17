На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Интерес к одежде в славянском стиле вырос в Нижнем Новгороде

17 февраля 2026 19:35 Общество
Интерес к одежде в славянском стиле вырос в Нижнем Новгороде

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижнем Новгороде вырос интерес к одежде в стиле slavic core. По данным аналитиков "Авито", спрос увеличился сразу в нескольких категориях "зимних" элементов гардероба.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в сегменте шапок-кубанок. Их стали покупать на 70% чаще. Средняя цена новой модели составляет 2 400 рублей, тогда как на вторичном рынке аналогичный аксессуар можно приобрести примерно за 900 рублей.

Продажи шуб в декабре-январе выросли на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причем основная часть сделок приходится на ресейл — около 74% покупок. Средняя стоимость шубы при покупке "с рук" составляет 15 000 рублей, что позволяет сэкономить около 35% по сравнению с новой вещью.

Положительную динамику демонстрируют и платки с русскими мотивами. Их продажи увеличились на 12%. Новые изделия в среднем приобретали за 1 900 рублей, а в ресейле — за 1 300 рублей.

Вместе с популярностью slavic core усиливается и тренд на осознанное потребление: большинство покупателей предпочитают искать такие вещи на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде представили самый большой кокошник в мире. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

