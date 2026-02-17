Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Яркий детский праздник в честь Масленицы состоялся в Сормовском парке Нижнего Новгорода. В мероприятии приняли участие более 70 человек. Главные гости — дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Для ребят подготовили специальную программу, которая не только развлекает, но и расширяет их, как правило, узкий круг общения.

«Масленица — это всегда про тепло, про дом, про единство. И особенно ценно, что в эти праздничные дни мы смогли подарить частичку этого тепла особенным детям и их семьям. Ребята не просто смотрели концерт — они сами стали частью действия: играли, соревновались, водили хороводы, угощались блинами. Атмосфера была по-настоящему семейной. Мне кажется, главное, что мы сегодня сделали, — напомнили: радость доступна каждому. Народные традиции, песни, игры объединяют всех независимо от возможностей здоровья. И видеть детей с горящими глазами — это лучшая благодарность за нашу работу. Ведь именно такие моменты формируют веру в добро и чувство, что ты не один», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Роман Пономаренко.

Важную часть праздника составил блок активностей. Дети приняли участие в многочисленных тематических играх и конкурсах. Каждый элемент нацелен на развитие различных навыков и помогает повысить социальную адаптацию ребят.

«Мне очень понравились конкурсы. Во время соревнований я познакомилась с разными ребятами. А самое большое впечатление от того, как каталась на метле! Никогда такого раньше не делала, весело!» — рассказала участница праздника Даша Вдовиченко.

Кульминацией праздника стал большой концерт. Яркие творческие номера познакомили гостей мероприятия с русскими культурными традициями и зарядили позитивной энергией. Дети и взрослые с удовольствием танцевали и водили хороводы. Завершилось широкое масленичное гуляние традиционным угощением – блинами на любой вкус и горячим сладким чаем. По словам участников, праздник по-настоящему настроил на весенний лад.

«На празднике сегодня очень весело и интересно. И горячие блины с чаем вкусные! Масленица — мой любимый праздник и я очень бы хотела прийти сюда снова в будущем году», — поделилась участница праздника Алиса Гузовина.

Напомним, поддержка и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья являются одним из важнейших направлений народной программы «Единой России» и партийного проекта «Единая страна – доступная среда».