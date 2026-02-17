Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
17 февраля 2026 16:16
Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья
17 февраля 2026 16:16
Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
17 февраля 2026 15:46
Эксклюзив
Кремация может подорожать в Нижнем Новгороде с 1 марта
17 февраля 2026 15:28
Дорогу вдоль 12 населенных пунктов в Борском округе отремонтируют в 2026 году
17 февраля 2026 15:16
Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
17 февраля 2026 15:16
Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Черемисское
17 февраля 2026 15:10
Состоялся открытый диалог студентов с участниками проекта "Герои. Нижегородская область"
17 февраля 2026 15:03
Дом народного единства дал старт новому сезону проекта "Россия объединяет" в выездном формате
Общество

Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья

17 февраля 2026 16:16 Общество
Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Яркий детский праздник в честь Масленицы состоялся в Сормовском парке Нижнего Новгорода. В мероприятии приняли участие более 70 человек. Главные гости — дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Для ребят подготовили специальную программу, которая не только развлекает, но и расширяет их, как правило, узкий круг общения.

«Масленица — это всегда про тепло, про дом, про единство. И особенно ценно, что в эти праздничные дни мы смогли подарить частичку этого тепла особенным детям и их семьям. Ребята не просто смотрели концерт — они сами стали частью действия: играли, соревновались, водили хороводы, угощались блинами. Атмосфера была по-настоящему семейной. Мне кажется, главное, что мы сегодня сделали, — напомнили: радость доступна каждому. Народные традиции, песни, игры объединяют всех независимо от возможностей здоровья. И видеть детей с горящими глазами — это лучшая благодарность за нашу работу. Ведь именно такие моменты формируют веру в добро и чувство, что ты не один», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Роман Пономаренко.

Важную часть праздника составил блок активностей. Дети приняли участие в многочисленных тематических играх и конкурсах. Каждый элемент нацелен на развитие различных навыков и помогает повысить социальную адаптацию ребят.

«Мне очень понравились конкурсы. Во время соревнований я познакомилась с разными ребятами. А самое большое впечатление от того, как каталась на метле! Никогда такого раньше не делала, весело!» — рассказала участница праздника Даша Вдовиченко.

Кульминацией праздника стал большой концерт. Яркие творческие номера познакомили гостей мероприятия с русскими культурными традициями и зарядили позитивной энергией. Дети и взрослые с удовольствием танцевали и водили хороводы. Завершилось широкое масленичное гуляние традиционным угощением – блинами на любой вкус и горячим сладким чаем. По словам участников, праздник по-настоящему настроил на весенний лад.

«На празднике сегодня очень весело и интересно. И горячие блины с чаем вкусные! Масленица — мой любимый праздник и я очень бы хотела прийти сюда снова в будущем году», — поделилась участница праздника Алиса Гузовина. 

Напомним, поддержка и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья являются одним из важнейших направлений народной программы «Единой России» и партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Масленица
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных