Памятную аллею высадили участники "Российской студенческой весны" в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Памятную аллею высадили участники "Российской студенческой весны" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, груши, яблони и каштаны появились на территории нижегородской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, силами делегаций из Карелии, Татарстана и Нижнего Новгорода. В мероприятии также принял участие заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Это важный знак внимания и заботы к нашим детям. Мы работали под звуки оркестра, который создали воспитанники школы-интерната. Посадка деревьев – это ещё и эстетическая акция, напоминающая подрастающим поколениям о важности заботы о природе", - прокомментировал чиновник.

Мероприятие организовано при поддержке экостанции Центра развития детства и юношества Нижегородской области. Специалисты центра помогли соблюсти все технологии посадки деревьев.

"Всегда мечтал у себя на даче посадить дерево, поэтому сразу откликнулся на предложение стать волонтёром сегодняшней акции. Наверное, это знак свыше и возможность реализовать свою собственную мечту", - поделился впечатлениями участник из Республики Карелия Алексей Гонополев.

Напомним, что XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует в Нижнем Новгороде в год 800-летия города 15 мая 2021 года. С 15 по 20 мая Нижний Новгород примет 3,5 тыс. талантливых студентов из 77 субъектов Российской Федерации.

Студенты будут соревноваться в рамках 10 творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт". Фестиваль включен в событийную повестку празднования 800-летия Нижнего Новгорода.