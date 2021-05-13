Жители пяти домов временно остались без горячей воды в Нижнем Новгороде

Жители пяти домов временно остались без горячей воды в Сормовском районе Нижнего Новгорода 17 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Это связано с проведением плановых работ на системах водоснабжения.
Под отключение попали дома №22, 24, 26, 28 и 34 по ул. Героев Космоса.
Горячее водоснабжение приостановлено с 9:00 и возобновится к 13:00.
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