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Общество

Аварийный дом снесли из-за утечки воды на ул.Варварской в Нижнем Новгороде

17 мая 2021 11:27  [53] Общество
Дом №36А по ул. Варварской

Дом №36А по ул. Варварской

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аварийный дом на ул. Варварской, 36А (Дом причта Ягодинского Введенского монастыря) снесли в Нижнем Новгороде из-за утечки воды на бесхозных сетях. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, 14 мая специалисты обнаружили на участке под домом образование линзы, т.е. пласта почвы, где накапливается вода. Это могло привести к подмыванию фундамента строения со стороны дворовой части. В результате основная ось дома была бы сдвинута с этой стороны и возник крен стены.

В связи с этим члены комиссии по ЧС приняли решение привлечь Нижегородский водоканал к ликвидации аварийной ситуации.

"Однако при оценке ситуации стало понятно, что стены дома, давно находящегося в аварийном состоянии, деформировались. Для ликвидации аварии было необходимо провести демонтаж, чтобы конструкции не представляли опасности для работников, устраняющих последствия аварии, пешеходов и находящегося рядом объекта ОКН", - пояснили в ведомстве.

В администрации отметили, что дом не является объектом культурного наследия. Как сообщила в соцсети Facebook градозащитница Анна Давыдова, в 2000 году здание получило статус выявленного объекта культурного наследия, но в 2011 году было принято решение не признавать дом ОКН. При этом его состояние угрожало находящемуся рядом ОКН - Часовне Святой великомученицы Варвары.

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