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Экономика

Банк "Открытие": курс евро на этой неделе может опуститься до 89 рублей

17 мая 2021 13:31  [1] Экономика

Курс евро на этой неделе может опуститься до 89 рублей. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По его словам, рубль в очередной раз начинает вступать в период, когда рынку будет оказывать поддержку налоговый календарь. 17 мая необходимо уплатить страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая – НДС на "импорт", 25 мая предстоит оплата НДПИ. Поддержку рублю также окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ – текущие доходности высоки и предполагают высокую премию – в 1,5-2,5 п.п. в зависимости от срочности – к ожидаемым на уровне около 4%-4,5% инфляции через год.

"В то же время на этой неделе мы ожидаем более заметного укрепления рубля к евро, нежели к доллару США. Инфляция в США, достигшая по итогам апреля 4,2% г/г, вызвала волну опасений относительно скорого начала ужесточения политики ФРС и ослабление доллара c уровня 1,207 до 1,214 к евро. В результате индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов. Обратим внимание, что около половину месячного прироста цен за апрель в США пришлось на неожиданный скачок цен всего по трем позициям: это подержанные автомобили (+10% м/м), аренда авто(+16% м/м ) и авиабилеты (+10% м/м)", - сказал он.

"Очевидно, что подобная динамика не сохранится долго – более того, в течение года цены могут начать демонстрировать противоположную динамику, замедляя рост общего индекса", - добавил эксперт.

Максим Петроневич заметил, что после первой негативной реакции на данные по инфляции в течение следующей недели рынок начнет принимать во внимание тот факт, что всплеск инфляции преимущественно обусловлен действием временных факторов. Среди них в дополнение можно указать и эффект низкой базы, дефицит рабочей силы и мощный рост зарплат на фоне возможно избыточной поддержки населения, рост товарного потребления и импорта. Это может привести к коррекции доллара и его укреплению по отношению к евро и другим базовым валютам.

"На этой неделе курс доллара к рублю может остаться вблизи достигнутых значений 74 рубля за доллар, а курс евро – опуститься с текущих 89,9 до 89,0 рублей за евро", - резюмировал старший экономист.

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