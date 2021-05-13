Банк "Открытие": курс евро на этой неделе может опуститься до 89 рублей Экономика

Курс евро на этой неделе может опуститься до 89 рублей. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По его словам, рубль в очередной раз начинает вступать в период, когда рынку будет оказывать поддержку налоговый календарь. 17 мая необходимо уплатить страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая – НДС на "импорт", 25 мая предстоит оплата НДПИ. Поддержку рублю также окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ – текущие доходности высоки и предполагают высокую премию – в 1,5-2,5 п.п. в зависимости от срочности – к ожидаемым на уровне около 4%-4,5% инфляции через год.

"В то же время на этой неделе мы ожидаем более заметного укрепления рубля к евро, нежели к доллару США. Инфляция в США, достигшая по итогам апреля 4,2% г/г, вызвала волну опасений относительно скорого начала ужесточения политики ФРС и ослабление доллара c уровня 1,207 до 1,214 к евро. В результате индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов. Обратим внимание, что около половину месячного прироста цен за апрель в США пришлось на неожиданный скачок цен всего по трем позициям: это подержанные автомобили (+10% м/м), аренда авто(+16% м/м ) и авиабилеты (+10% м/м)", - сказал он.

"Очевидно, что подобная динамика не сохранится долго – более того, в течение года цены могут начать демонстрировать противоположную динамику, замедляя рост общего индекса", - добавил эксперт.

Максим Петроневич заметил, что после первой негативной реакции на данные по инфляции в течение следующей недели рынок начнет принимать во внимание тот факт, что всплеск инфляции преимущественно обусловлен действием временных факторов. Среди них в дополнение можно указать и эффект низкой базы, дефицит рабочей силы и мощный рост зарплат на фоне возможно избыточной поддержки населения, рост товарного потребления и импорта. Это может привести к коррекции доллара и его укреплению по отношению к евро и другим базовым валютам.

"На этой неделе курс доллара к рублю может остаться вблизи достигнутых значений 74 рубля за доллар, а курс евро – опуститься с текущих 89,9 до 89,0 рублей за евро", - резюмировал старший экономист.