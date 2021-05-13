Более 100 сельских домов культуры в Нижегородской области получат поддержку по проекту "Единой России" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 100 сельских домов культуры в Нижегородской области получат поддержку по партпроекту "Культура малой Родины" "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, координатор партпроекта Сергей Горин с представителями регионального исполнительного комитета "Единой России" посетили с рабочим визитом Дальнеконстантиновский и Лукояновский районы. Они проинспектировали учреждения культуры, которые были отремонтированы в рамках партийного проекта и региональных программ. А также осмотрели сельские дома культуры, которым преображение еще предстоит.

Так, в селе Румстиха Дальнеконстантиновского района в этом году начнутся ремонтные работы в местном доме культуре, которых жители с нетерпением ждут уже много лет. В 90-е годы строению не уделялось должного внимания, в результате чего оно ветшало и разрушалось, а затем из-за аварийного состояния было закрыто. В прошлом году силами администрации здесь сделали отопление, а на ближайшее время по проекту "Культура малой Родины" запланированы работы по ремонту кровли, пола, стен, актового зала.

А уже отремонтированный дом культуры в селе Сарлей стал первым в районе участником проекта "Единой России". Когда здание бывшего клуба совсем обветшало, под учреждение культуры отдали помещение, в котором размещались ремонтные мастерские местного совхоза. В 2017 году благодаря проекту здесь сделали ремонт, а в 2019 – закупили звуковое оборудование. В селе проживает почти 600 человек и дети, и взрослые с удовольствием занимаются в различных кружках: есть ансамбли ложкарей, вокального пения и поэтический кружок.

"Проект "Культура малой Родины", который мы в районе начали реализовывать с 2017 года, с момента его появления, позволил перевернуть финансирование отрасли культуры. Только в рамках партийного проекта нам удалось уже отремонтировать четыре дома культуры. Что очень важно – жители сами выходят с инициативами, чтобы включить тот или иной ДК в программы по модернизации, голосуют за это. И мы в районе стараемся участвовать в различных проектах, чтобы создавать условия для развития культуры", - сообщил заместитель главы МСУ, секретарь местного отделения "Единой России" Дальнеконстантиновского района Андрей Тирюков.

Также партийная комиссия оценила ремонт в районном доме культуры в Дальнем Константинове, который провели в прошлом году в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". РДК обслуживает более 10 тысяч человек, с инициативой о ремонте выступили сами жители. На эти цели было направлено более 14 млн рублей. В здании 1967 года постройки такая масштабная модернизация прошла впервые. Здесь отремонтировали фасад, внутренние помещения, лестницы и подвал. Заменили окна и двери, установили пандусы, сделали водостоки и отмостку. В зрительном зале заменили освещение, а для детской студии оборудовали комфортный танцевальный зал.

В Лукояновском районе первой точкой визита стал Ульяновский дом культуры, 7 лет назад он был открыт в здании бывшей школы. В ДК работает восемь кружков и творческих объединений для жителей всех возрастов: театральный, вокальный и танцевальный для детей, прикладного творчества, ансамбль "Цветы", любительское объединение "Хозяюшка". Есть мастерская по пошиву и театр моды, костюмы для всех творческих коллективов шьют сами.

В этом году ДК по проекту "Культура малой Родины" получит более 1,5 млн рублей. На эти средства будет отремонтирован фасад, заменены окна, электрика, проведен текущий ремонт кровли.

Как рассказала заведующая Ульяновским филиалом РДК г.Лукоянова Татьяна Золотова, в селе проживает почти 700 человек, рядом с домом культуры большая школа, на мероприятия сюда приезжают из Лукоянова и других сел.

"Жители с восторгом восприняли идею открыть здесь дом культуры, потому что длительное время у них не было ничего вообще – ни ДК, ни клуба. Людей приходит очень много, даже иногда не хватает всем места. Когда получили это здание, приводили его в порядок сами, администрация финансировала, но покраска, поклейка, оформление – все делали своими силами, руками. Теперь с нетерпением ждем обновления, предполагаем, что после ремонта снаружи у нас будет очень красиво", - сказала Татьяна Золотова.

В Лукояновском районе за три года в партийном проекте приняли участие 7 сельских ДК. Среди них – Шандровский дом культуры, в котором также побывала комиссия. Здание ДК было построено в 1969 году. Три года назад благодаря участию в партпроекте здесь вместо глухих стен были установлены панорамные окна, частично отремонтирована кровля.

Как отметил региональный координатор проекта "Культура малой Родины" Сергей Горин, всего в регионе более 950 сельских клубов и домов культуры, из них участие в проекте партии уже приняли более 410. В этом году финансовую поддержку на ремонт и приобретение оборудования получат порядка 120 учреждений.

"В своем послании Федсобранию президент Владимир Путин обратил особое внимание на состояние культуры в маленьких поселках и деревнях. Это очень важная тема. В отличие от городских жителей на селе меньше возможностей для досуга, занятий творчеством. И нередко сельский клуб или ДК – это главный центр культурной, общественной жизни. И этим направлением в развитии сельских территорий нужно заниматься серьезно. И жители, и работники учреждений культуры очень ждут этих преобразований, радеют за них. И благодаря поручениям главы государства будут разрабатываться программы еще более мощной поддержки культуры на селе, появится больше возможностей для их реализации", - подчеркнул Сергей Горин.

Напомним, президент по итогам послания поручил направить дополнительно 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах.