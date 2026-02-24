Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области

24 февраля 2026 16:17 Общество
Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области

Нижегородские специалисты проверили 1 960 образцов мясной продукции в 2025 году, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По итогам лабораторных исследований часть проб не соответствовала установленным требованиям. Так, 4,2% образцов показали отклонения по микробиологическим показателям.

Еще 4,5% проб не прошли проверку на содержание антибиотиков. Кроме того, 7,4% продукции не соответствовали нормативам по физико-химическим характеристикам.

При этом пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы и радионуклиды в исследованных образцах обнаружены не были.

В течение прошлого года из оборота изъяли 41 партию мясной продукции. Общий вес изъятого товара составил 464,1 килограмма.

Лица, допустившие нарушения, были привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявили фальсифицированные сыр и творог.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

