Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Бесплатных адвокатов в Нижегородской области становится все меньше

24 февраля 2026 16:48

Бесплатных адвокатов в Нижегородской области становится все меньше

Фото: сгенерировано нейросетью

На заседании комитета ЗСНО по вопросам госвласти и местного самоуправления заслушали доклад вице-президента Палаты адвокатов Нижегородской области Татьяны Рябковой. По данным НТА-Приволжье, эксперт проинформировала, что количество адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы, снижается.

Например, в 2023 году таких юристов было 208, а в 2026-м их всего 134. Причем значительная доля практикующих адвокатов (18 человек) сосредоточена в Нижнем Новгороде.

Одной из причин уменьшения интереса адвокатов к предоставлению бесплатной помощи стало негативное влияние инфляции и отсутствие индексации вознаграждения. Отсутствие адекватной компенсации заставляет адвокатов терять мотивацию к подобной деятельности. Хотя ранее было предложено повышение оплаты, соответствующее предложение не получило одобрения регионального министерства финансов. Отмечается, что вознаграждение "бесплатных" адвокатов остается на уровне 2020 года.

Также было указано, что Палата адвокатов региона лидирует в Приволжском федеральном округе по объему бесплатного юридического сопровождения, предоставляя до 45% от общего объема помощи. Такая услуга доступна в большинстве районов области, включая удаленные, такие как Арзамасский, Ветлужский, Вадский, Выксунский, Городецкий и Шахунский.

В 2025 году Палата оказала более 9 тысяч консультаций, включая оформление сложных юридических документов. Примерно половина обращений (около 4,5 тысячи) были бесплатными. Отдельно упомянуто участие адвокатов в ежегодных акциях, таких как Всероссийская неделя правовой помощи и поддержка участников специальной военной операции.

Ранее адвокат разъяснил нижегородцам ответственность за непроживание по месту регистрации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных