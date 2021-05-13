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Общество

Более 124 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты будущего благоустройства

17 мая 2021 17:50  [52] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 124 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"На выбор территорий для благоустройства осталось две недели. Но после завершения голосования и подведения его итогов участие нижегородцев в благоустройстве выбранных общественных пространств не заканчивается. Будут встречи, посвященные обсуждению проектов, а затем общественный контроль во время проведения работ", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что среди районов Нижегородской области наиболее активно участвуют в голосовании жители Семеновского городского округа, Лысковского муниципального округа и Арзамаса. В Нижнем Новгороде активно принимают участие в выборе общественных пространств для благоустройства Автозаводский, Приокский и Сормовский районы.

"Когда люди видят, как меняется город, то активнее участвуют в таких проектах. В Нижегородской области рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства проходит в четвертый раз. Потратив всего несколько минут, можно реально повлиять на приоритеты в благоустройстве", - добавил Глеб Никитин.

Голосование на сайте https://golosza.ru/ началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Проголосовать могут жители 19 городов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек. Всего на рейтинговое голосование в Нижегородской области выдвинуто 133 территории. Отмечается, что только за последние сутки участие в голосовании приняло более пяти тысяч нижегородцев.

Для тех жителей, у кого нет доступа в интернет, открыто 120 пунктов, где можно проголосовать очно. В этом нижегородцам помогают волонтеры.

Кроме того, работает "горячая линия" минстроя РФ: 8 (800) 600-20-13, которая действует до 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области работает региональная горячая линия: 8 (831) 202-24-39.

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект
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