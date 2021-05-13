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Общество

Более 4 тысяч нижегородцев получили консультации в "Поездах здоровья"

18 мая 2021 10:01  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 4 тысяч нижегородцев получили консультации в "Поездах здоровья". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, с апреля этого года мобильные лечебно-диагностические комплексы работают в районах области. На сегодняшний день передвижные поликлиники уже побывали в 20 районах.

"Более 4 200 жителей уже осмотрено специалистами, проведено почти 9 тысяч консультаций и более 10 тысяч исследований на передвижном оборудовании. Более 2 300 жителей были направлены на дообследование, 360 - на госпитализацию", - сказал глава региона.

В работе мобильных комплексов принимают участие врачи 34-х медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты, а также рентгенлаборанты, фельдшеры и медсестры.

Напомним, что инициатива губернатора "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего, это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в сфере здравоохранения.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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