ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
18 мая 2021 16:09  [72] "ЛУКОЙЛ" поддержал школу шахмат в Кстове
18 мая 2021 15:24  [111] "Красное Сормово" построит еще 11 сухогрузов RSD59 для ГТЛК
18 мая 2021 11:50  [195] "Росгосстрах" принимает заявления нижегородцев, чье имущество пострадало из-за урагана
18 мая 2021 11:43  [138] Банк "Открытие" и eBay проведут бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"
18 мая 2021 10:57  [168] Банк "Открытие" увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий
17 мая 2021 15:08  [312] "3D-печать стала обыденностью в промышленности, стоматологии, иных сферах", - Кирилл Белов
17 мая 2021 12:19  [286] Банк "Открытие": две трети жителей ПФО считают общение в соцсетях самой важной функцией интернета
17 мая 2021 11:10  [1362] Нижегородское минимущество подало в суд на собственников опасного недостроя на ул.Невзоровых
17 мая 2021 10:42  [305] "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5% в I квартале текущего года
14 мая 2021 15:03  [1021] Нижегородская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 40%
Бизнес

"ЛУКОЙЛ" поддержал школу шахмат в Кстове

18 мая 2021 16:09  [72] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"ЛУКОЙЛ" поддержал школу шахмат в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 17 мая спортивную школу № 2 (шахматная школа) города Кстово посетили представители компании "ЛУКОЙЛ" - начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "ЛУКОЙЛ", заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич и заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Заксобрания региона Антон Гребень.

В ходе визита гости оценили качество выполненных работ - косметического ремонта учебных классов, которые были проведены благодаря поддержке благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ".

Директор школы выразил слова признательности и вручил депутату парламента благодарственное письмо за оказанную благотворительную помощь в проведении ремонта МБУ "СШ №2", после чего Антон Гребень и Юрий Станкевич пообщались с юными шахматистами, а также разыграли шахматную партию.

"Кстово - город спорта и шахматы здесь очень популярны. С каждым годом число занимающихся в школе растет, а занятия становятся все более интересны для юных кстовчан, так как эта игра полезна, она формирует логическое мышление и тренирует память. Компания "ЛУКОЙЛ" ежегодно поддерживает шахматную школу, для того чтобы в обновленных классах детям было комфортнее получать знания и становится победителями на международных аренах", - отметил Антон Гребень.

Ранее, благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в школе были выполнены работы по замене окон и светильников в классах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph