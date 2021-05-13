"ЛУКОЙЛ" поддержал школу шахмат в Кстове Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"ЛУКОЙЛ" поддержал школу шахмат в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 17 мая спортивную школу № 2 (шахматная школа) города Кстово посетили представители компании "ЛУКОЙЛ" - начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "ЛУКОЙЛ", заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич и заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Заксобрания региона Антон Гребень.

В ходе визита гости оценили качество выполненных работ - косметического ремонта учебных классов, которые были проведены благодаря поддержке благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ".

Директор школы выразил слова признательности и вручил депутату парламента благодарственное письмо за оказанную благотворительную помощь в проведении ремонта МБУ "СШ №2", после чего Антон Гребень и Юрий Станкевич пообщались с юными шахматистами, а также разыграли шахматную партию.

"Кстово - город спорта и шахматы здесь очень популярны. С каждым годом число занимающихся в школе растет, а занятия становятся все более интересны для юных кстовчан, так как эта игра полезна, она формирует логическое мышление и тренирует память. Компания "ЛУКОЙЛ" ежегодно поддерживает шахматную школу, для того чтобы в обновленных классах детям было комфортнее получать знания и становится победителями на международных аренах", - отметил Антон Гребень.

Ранее, благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в школе были выполнены работы по замене окон и светильников в классах.