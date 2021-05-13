Депутаты Думы Дзержинска проверили работы по возведению здания школы №2 Общество

Депутаты Думы Дзержинска проверили работы по возведению здания школы №2. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

С выездной проверкой на строящемся объекте присутствовали депутаты комитета по строительству, архитектуре и землепользованию и комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту, а также глава города Иван Носков и председатель Думы Виктория Николаева.

В пресс-службе пояснили, что это второй визит народных избранников на строительную площадку нового здания школы, целью которого было увидеть на месте, как ведутся работы, насколько соблюдается качество и график возведения учебного заведения.

Как сообщили депутатам представители администрации, на сегодня общая техническая готовность объекта порядка 17%, отставания по графику строительства не выявлено. Срок сдачи объекта – июль 2022 года.

В настоящее время на строительной площадке частично выполнена наружная кладка стен блоков (корпусов) №№ 1, 2, 8 и 9, устройство монолитных колонн второго этажа блоков №№ 6 и 7, произведена бетонная подготовка под фундаментную ленту блока №5 – будущего бассейна.

В планах подрядчика к октябрю возвести все корпуса, и подвести тепло, а затем приступить к отделочным работам.

"Депутаты ранее ставили задачу по ускорению строительства этой школы, так как она востребована в Дзержинске. Однако жизнь вносит свои коррективы. Есть конструктивные и технологические задачи и требования, которые не всегда позволяют ускорить темпы строительства. С учетом последних трагических событий в Казани, мы понимаем, что стоит ожидать пересмотра стандартов организации системы безопасности в школах. Ускорение процесса не должно идти в ущерб качеству и безопасности детей. Именно это в первую очередь сейчас интересует всех дзержинцев", - прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту Александр Терентьев.

Вопрос строительства нового здания школы №2 депутаты, побывавшие на стройке, намерены обсудить со своими коллегами на ближайших заседаниях профильных комитетов.

СПРАВКА:

Строительство школы ведется в рамках контракта от 20 декабря 2019 года, заказчиком является МКУ "Строитель", подрядчиком – ООО "Комплексстрой". Стоимость контракта составляет 793,56 млн рублей.