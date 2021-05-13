Сирены экстренного оповещения могут сработать 20 мая в Нижнем Новгороде Общество

Фото: https://yandex.ru/images/

Сирены экстренного оповещения могут сработать 20 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города.

Согласно информации, в этот день в городе пройдет тестирование системы экстренного оповещения населения комплекса "Безопасный город".

Так, 20 мая возможно срабатывание сирен в связи с тестированием сопряжения комплексной системы экстренного оповещения населения с аппартно-программным комплексом "Безопасный город" Нижегородской области.

Напомним, что комплексная система экстренного оповещения населения предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов.