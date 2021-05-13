Группа банка "Открытие" в I квартале 2021 года установила новые рекорды в инвестиционном бизнесе Бизнес

"Открытие Брокер" и УК "Открытие" (входят в группу банка "Открытие") в I квартале 2021 года установила новые рекорды в инвестиционном бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, несмотря на рекордные показатели первого квартала 2020 года, за аналогичный период в этом году "Открытие Брокер" привлек на 23% больше новых клиентов, а УК "Открытие" приумножила активы под управлением почти на 60%.

По итогам 2020 года портфель активов клиентов "Открытие Брокер" вырос до максимального значения за всю историю компании. Показатель на 76% превосходит результаты 2019 года.

На этом фоне, несмотря на эффект высокой базы, в первом квартале 2021 года компания улучшила бизнес-показатели – с января по март клиентами "Открытие Брокер" стали на 23% больше новых клиентов, чем в первом квартале предыдущего года.

Количество активных клиентов также растет двузначными темпами – в первом квартале 2021 года их стало больше также на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате темпы роста клиентского портфеля за первые три месяца 2021 года были на 9% выше, чем на конец 2020 года, и на 63% выше, чем за первый квартал прошлого года.

По сравнению с I кварталом 2020 года, на срочном рынке Московской биржи количество активных клиентов выросло на 7%, а объем сделок на 15%. На фондовом и валютном рынках отмечен рост числа клиентов со сделками на 21% и на 41% соответственно.

При этом список самых популярных среди инвесторов бумаг не изменился – Сбербанк, "Роснефть", "ЛУКОЙЛ","Сургутнефтегаз", НОВАТЭК, "Норникель", Газпром, "Полюс", "Яндекс" и "Магнит".

Продолжается активный рост интереса клиентов к иностранным акциям – количество сделок на Санкт-Петербургской бирже выросло в 3 раза, по сравнению с первым кварталом 2020 года, а объем сделок – в 5,6 раза. Самыми популярными акциями стали Tesla, Boeing, Qualcomm, Exxon Mobil и Apple.

Активно растет число участников программы лояльности для инвесторов и трейдеров "O.InveStore!". За первый квартал 2021 года количество участников программы лояльности выросло на 14% и превысило 30 000 человек.

Управляющая компания "Открытие" по итогам первого квартала 2021 года также превзошла результаты прошлого года, нарастив активы в портфелях паевых инвестиционных фондов и доверительном управлении. Совокупные активы физических и юридических лиц под управлением УК "Открытие" на 31.03.2021 превысили 324 млрд рублей, что на 59,22% больше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Объем средств клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК "Открытие" превысил 25,8 млрд рублей, показав прирост 228,97% по отношению к показателям аналогичного отчетного периода в 2020 году. Количество клиентов физических лиц, разместивших средства в ПИФы под управлением компании, увеличилось на 139,23% и достигло 26265 человек. Также в течение года был создан БПИФ "Открытие – Всепогодный", объём активов которого составляет 253,31 млн рублей.

Существенно вырос и сегмент ЗПИФ. Год назад закрытых паевых инвестиционных фондов было два, а сейчас 7. Общий объём фондов вырос с 426,84 млн рублей до 6 607,71 млн рублей.

Совокупное количество клиентов – физических лиц УК "Открытие" на 31 марта 2021 года достигло 116809 человек, что почти на 25% больше, чем годом ранее. Число уникальных клиентов (ДУ/ИИС + ОПИФ) на 31 марта 2021 года составило 111428 человек, что на 21% больше, чем годом ранее.

"Сильные квартальные показатели – не предел нашего потенциала. Рост количества клиентов – один из главных показателей для инвестиционного бизнеса группы банка "Открытие", поскольку во главу угла мы ставим доверие клиентов-инвесторов. Мы видим свои стратегические преимущества, в том числе в обеспечении качественного аналитического сервиса – так, по итогам прошлого года более 90% наших рекомендаций принесли инвесторам прибыль. Это отличный показатель, который формирует имидж компании как надежного партнера для инвесторов. Финансовый рынок высококонкурентен, и сохранить поступательную динамику возможно только за счет повышения качества обслуживания и предложения новых продуктов и услуг в различных сегментах – именно на этом мы акцентируем внимание в своей дальнейшей работе", – отметил председатель совета директоров "Открытие Брокер" Константин Церазов.