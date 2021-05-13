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Общество

Глеб Никитин поздравил фармацевтов с профессиональным праздником

19 мая 2021 11:58  [71] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Сегодня - 19 мая 2021 года в России впервые отмечается День фармацевтического работника

"Фармацевтика берет свое начало в глубокой древности. Люди всегда стремились найти средства улучшить свое здоровье. Отрасль проделала огромный путь, став одной из важнейших областей научного знания. Над созданием новых препаратов работают тысячи ученых и исследователей. Все большую роль играет в современном мире фармацевтическая промышленность. От качества лекарств зависят судьбы миллионов людей. И, конечно, мы не мыслим свою жизнь без сотрудников аптек – провизоров и фармацевтов. Ваши знания и опыт играют огромную роль в сохранении здоровья граждан", - сказал Глеб Никитин.

"Развитие фармацевтической отрасли - одна из приоритетных задач для Нижегородской области. У нас есть сильные вузы, работающие в этом направлении, создан Научно-образовательный центр мирового уровня и особая экономическая зона "Кулибин". Мы готовы оказать все необходимое содействие в реализации таких проектов", - добавил губернатор Нижегородской области.

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