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Общество

Движение транспорта временно ограничат на ул. Ильинской и ул. Ветеринарной

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Схема перекрытия участка ул. Ильинская

Схема перекрытия участка ул. Ильинская

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта временно ограничат на ул. Ильинской и ул. Ветеринарной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение по ул. Ильинская в районе дома №52 на ул. Максима Горького будет ограничено с 18:00 20 мая до 06:00 24 мая.

В связи с этим временно будет прекращено движение трамваев по маршруту №1.Трамвайный №2 будет следовать от остановки "Площадь Лядова". А трамвай №21 будет следовать по улице Красносельской, улице Белинского, площади Сенной, улице Большой Печерской, улице Пискунова в обоих направлениях.

Трамвайный маршрут №5 с 18:00 20 мая до 18:00 21 мая будет сокращен до остановки "Улица Кулибина".

Помимо ул. Ильинской движение будет ограничено на пересечении ул.Ветеринарной и ул. Пушкина, где ремонтно-восстановительные работы продолжатся до 10 июня.

В связи с этим до утра 24 мая движение трамваев маршрута №5 будет организовано по маршруту №19 "Мыза - Трамвайное депо № 1".

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Теги:
движение Транспорт
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