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Бизнес

Банк "Открытие": Темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились

19 мая 2021 13:37  [62] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": Темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились. Таковы результаты совместного исследования банка "Открытие", Московской школы управления СКОЛКОВО и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, посвященного готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI – Business Digitalization Index). Оператором исследования выступил аналитический центр НАФИ.

Согласно информации, индекс цифровизации бизнеса за последние полгода вырос до 51 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов (в сентябре 2020 года значение индекса составляло 50 п.п.).

Снижается доля компаний с низким уровнем цифровизации – с 20% в феврале 2020 года до 11% в настоящий момент. Одновременно растет доля компаний с высоким уровнем цифровизации практически во всех сегментах, за исключением среднего бизнеса.

Предприниматели цифровизируют бизнес сразу по нескольким направлениям – развивают свои сайты, используют онлайн-каналы в продвижении бизнеса и в коммуникации с клиентами, внедряют электронный документооборот.

Доля компаний сегмента МСБ, которые имеют полноценный корпоративный сайт с детальной информацией, по сравнению с предыдущей волной измерений (сентябрь 2020 года) выросла на 22 п.п. (с 41% до 63%).

Увеличилась доля тех, кто использует мессенджеры для работы с клиентами (с 80% до 85%), стало больше предпринимателей МСБ, готовых полностью перейти от личного к общению посредством онлайн-каналов (с 3% до 10%).

В отношении каналов продвижения бизнеса происходят два взаимосвязанных процесса: одновременно увеличивается доля компаний, размещающих рекламу в интернете (c 58% до 66% за год), и снижается доля использующих офлайн-каналы продвижения бизнеса (газеты, радио; с 43% до 26% за год).

Растет популярность социальных сетей как инструмента продвижения бизнеса – на сегодняшний день у 70% компаний сегмента МСБ есть страница в соцсетях. Самыми используемыми соцсетями являются Instagram (77%) и ВКонтакте (72%).

Перевод бизнеса в цифровое пространство привел к тому, что многие предприниматели и руководители предприятий МСБ стали больше задумываться об информационной безопасности. Доля компаний, не использующих инструменты обеспечения безопасности данных, по сравнению с сентябрем 2020 года снизилась на 7 п.п. (с 28% до 21%).

Каждая третья компания сектора МСБ в настоящий момент имеет утвержденную политику информационной безопасности (34%), каждая вторая – политику конфиденциальности информации (53%).

Цифровизация влияет на внутренний документооборот компаний. Все больше компаний комбинируют офлайн и онлайн-способы ведения документооборота – с сентября 2020 года их доля выросла на 12 п.п. (с 45% до 58%). Электронный документооборот в настоящее время полностью или частично внедрен в 73% компаний (показатель вырос на 14 п.п. по сравнению с сентябрем 2020 года). Также компании все чаще используют технологии на базе машинного обучения и VR/AR.

По сравнению с февралем 2020 года существенно увеличилось использование представителями сегмента МСБ облачных решений и хранилищ данных (с 52% до 63%), корпоративных мессенджеров (с 24% до 39%), онлайн-систем организации командной работы (с 15% до 24%), сервисов для анализа больших данных (с 5% до 11%).

Денежные операции все активнее переводятся в онлайн-формат: доля компаний, использующих систему быстрых платежей для расчетов с физическими лицами, выросла с 1% до 17% по сравнению с февралем 2020 года. Каждая вторая российская компания сегмента МСБ в настоящий момент не посещает офис банка и осуществляет все общение только в онлайн-формате.

Умеренный рост индекса цифровизации бизнеса в целом свидетельствует о том, что одни его составляющие демонстрируют позитивную динамику, а другие – нет.

Самым "проблемным" частным индексом, который обозначает для компаний приоритетные области развития, является "Человеческий капитал".

На фоне финансовых проблем из-за пандемии многие компании сегмента МСБ отказались от обучения сотрудников цифровым технологиям – доля компаний, не проводящих такое обучение, за год увеличилась с 57% до 75%. Почти каждый второй руководитель (45%) уверен, что ему самому и его сотрудникам достаточно имеющихся знаний для успешного использования цифровых инструментов.

80% российских компаний МСБ не имеют своих специалистов по интернет-маркетингу, web-разработке и web-аналитике. Однако доля тех, кто формирует штат подобных специалистов, постепенно растет.

"Исследование показывает, что одной из главных точек роста в области цифровой трансформации бизнеса для российских компаний МСБ продолжает оставаться повышение цифровой грамотности сотрудников. Необходимо активнее внедрять в сознание руководителей компаний мысль о том, что высокий уровень цифровых компетенций их сотрудников является конкурентным преимуществом бизнеса. В контексте все большей цифровизации бизнес-процессов принципиально важно формировать у предпринимателей более ответственный подход к информационной безопасности. Нужно делать акцент на важности использования в компаниях МСБ цифровых инструментов защиты данных, применения политики информационной безопасности и конфиденциальности данных", – заметила заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

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