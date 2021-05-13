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Общество

Нижегородец оплатил долг в 263 тысячи рублей за отопление и горячую воду

19 мая 2021 14:57  [72] Общество

Фото: пресс-служба компании

Житель Дзержинска оплатил долг в 263 тысячи рублей за отопление и горячую воду. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, эта сумма включала в себя также оплату пени, госпошлины и исполнительского сбора судебных приставов.

В офис обслуживания клиентов ЕРКЦ неплательщик обратился после того, как у него были заблокированы банковские карты и сотрудники Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" напомнили ему, что в рамках исполнительного производства судебные приставы могут наложить арест на любые сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также ограничить выезд за пределы Российской Федерации.

"Мы систематически напоминаем жителям о необходимости вовремя оплачивать отопление и горячую воду. К сожалению, некоторые граждане по-прежнему начинают решать вопросы погашения задолженности, когда уже арестованы их банковские карты, а дело передано в работу приставам. В конечном счете общая сумма, которую приходиться оплачивать недобросовестному гражданину, увеличивается почти в полтора раза", - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Шишкина.

В рамках информационной кампании "Внимание, должник" порядка пяти тысяч неплательщиков за отопление и горячую воду получили уведомления о вынесении в отношении них судебных приказов. Если оплата задолженности за коммунальные услуги не поступит в указанные в уведомлении сроки, то документы будут направлены в службу судебных приставов.

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Теги:
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