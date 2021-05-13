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Экономика

"Рубль мало реагирует на ослабление доллара", - Максим Петроневич

19 мая 2021 15:30  [44] Экономика

"Рубль мало реагирует на ослабление доллара", - заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич, комментируя курс доллара.

По его словам, курс доллара США на мировом рынке находится вблизи трехмесячного минимума – индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) в среду достиг отметки 89,85 пункта. Наблюдаемое ослабление американской валюты так или иначе связано с публикацией на прошлой неделе данных по динамике цен в США, которые свидетельствуют о рекордном с 2008 года всплеске инфляции – до уровня 4,2% г/г по индексу CPI и 3,0 г/г – Core CPI.

"Ускорение роста цен было вызвано cочетанием временных факторов, среди которых можно упомянуть и эффект базы, беспрецедентно быстрый рост цен выше 10% м/м на подержанные автомобили, аренду авто и авиабилеты, которые обусловили около половины месячного прироста цен. Кроме того, повлияла существенная фискальная поддержка населения до начала сентября. Несмотря на все это, рынки существенно переоценили ожидания в пользу ужесточения политики ФРС уже в скором будущем. Это негативно сказалось на большинстве рынков: фондовом, долговом, товарных за исключением цен на энергоносители.", - сказал эксперт.

17 мая в этом вопросе была поставлена точка, когда один представитель ФРС – Роберт Каплан – отметил, что не ожидает роста ставок до конца года, а второй – Ричард Кларида – что недавние «разочаровывающие» отчеты с рынка труда свидетельствуют о том, что экономика не достигла той точки, когда можно уменьшить объемы выкупа госбумаг. Вновь окрепшие ожидания сохранения мягкой политики ФРС на фоне сильной фискальной поддержки привели к ослаблению доллара по индексу DXY, который в третий раз за 2021 год находится ниже уровня 90 и приближается к минимальному с 2015 года значению.

"В то же время, вряд ли стоит ожидать, что индекс доллара начнет обновлять антирекорды. Намного более высокие темпы вакцинации в экономике США помогут со значительным опережением по сравнению с экономикой ЕС перезапустить сектор услуг и отказаться от масштабной программы поддержки населения. Это должно привести к сокращению спроса на товарном рынке, включая импорт, и улучшить счет текущих операций, а возврат на траекторию устойчивого роста экономики и фокус на развитие инфраструктуры – привести к притоку капитала. Все это будет способствовать как минимум стабильности американской валюты, а с большей вероятностью – ее укреплению, как это уже наблюдалось в январе-марте", - отметил Максим Петроневич.

Цены на нефть будут оставаться в коридоре 65-70 долл./ барр.: снижение темпов распространения коронавируса в США и странах Европы дает основания для роста ожиданий оживления мобильности, однако вряд ли этот верхний порог будет преодолен. Страны ОПЕК+ обладают достаточными свободными мощностями добычи, и в целом заинтересованы скорее в наращивании добычи, нежели в росте цен, который может привести к возобновлению роста добычи сланцевой нефти в США.

"Рубль в целом незаметно реагирует на ослабление доллара: к лету фундаментальная поддержка национальной валюты со стороны сезонного улучшения счета текущих операций начинает слабеть, и курс рубля начинает в большей степени определяться локальными факторами (налоговым календарем, новостным фоном), а также притоком капитала. По этой причине бивалютная корзина в среду не реагирует существенным образом на ослабление доллара, оставшись вблизи уровня закрытия понедельника – около 81 рублей. Соответственно, обесценение доллара на мировом рынке рубль в равной степени "разложил" между укреплением на 0,23% к доллару и ослаблением на 0,25% к евро", - сказал в заключение эксперт банка "Открытие".

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