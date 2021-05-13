Четвертый этап программы для инвеступолномоченных проходит в Нижегородской области Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Четвертый этап обучающей программы для инвеступолномоченных проходит в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в этом году обучение проходит на площадке корпоративного университета правительства Нижегородской области.

"Деятельность по привлечению инвестиций и сопровождению проектов является приоритетной для Нижегородской области. Основная задача правительства, корпорации развития и инвеступолномоченных – создание идеального инвестиционного климата, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. - Наш регион показывает хорошие результаты по объему инвестиций в основной капитал, в том числе иностранных, но всегда есть куда стремиться, поэтому очень важно в непрерывном режиме совершенствовать существующие механизмы поддержки инвесторов, одним из которых является ежедневная квалифицированная работа инвеступолномоченных".

Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области, которая и является организатором обучения Тимур Халитов отметил, что только с начала 2021 года инвеступолномоченные оказали нижегородским предпринимателям более 1000 консультаций. В результате удалось решить множество вопросов, которые прорабатывались во время предыдущих обучающих программ.

"Каждый из этапов обучения для инвеступолномоченных находит качественное отражение в их работе. На четвертом этапе большое внимание уделяется вопросам улучшения профессиональных навыков и особенностям взаимодействия с иностранными инвесторами. Также программа будет сконцентрирована на вопросах сопровождения инвестпроектов и эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса. Конечно, особое внимание уделим мероприятиям по командообразованию", - подчеркнул он.

Основу проектных команд, взаимодействующих с инвесторами, составляют 82 инвеступолномоченных от органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Только эффективное взаимодействие всех структур и организаций позволяет качественно улучшить инвестиционные процессы в муниципалитетах и в регионе в целом. Поэтому формирование единой инвестиционной команды – главная цель, благодаря которой экономические показатели Нижегородской области и впредь будут положительными", - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков.

Напомним, первый и второй модули обучающей программы для инвеступолномоченных прошли в апреле и ноябре 2019 года, третий модуль состоялся в онлайн-формате в ноябре 2020 года. Все три этапа обучения доказали свою эффективность в качестве инструмента для формирования единой инвестиционной команды региона.