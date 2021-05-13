Мошенников, обманувших граждан на 11 млн рублей, будут судить в Нижнем Новгороде Происшествия

Мошенников, обманувших граждан на 11 млн рублей, будут судить в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила и направила в суд уголовное дело в отношении супружеской пары, которая обвиняется мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что супруги в 2018-2019 гг. размещали в социальной сети ВКонтакте объявления о привлечении инвестиций граждан под проценты на развитие бизнес-проектов. К обвиняемым обратилось 49 граждан из 16 субъектов РФ. Доверчивые россияне перечислили мошенникам 11 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что семейная пара – из Владимирской области.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За совершение преступления по этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.