Улицу Народную перекроют для транспорта 21-24 мая, трамваи изменят маршрут

Улицу Народную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 21-24 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идет об участки дороги напротив дома № 45. Перекрытие движения обусловлено ремонтом инженерных сетей.
В связи с этим трамвайные маршруты, которые следуют по ул.Народной, также изменят движение. Трамваи №6 и №7 будут следовать от Московского вокзала до Трамвайного депо №2 в обоих направлениях и по Сормовскому кольцу также в обоих направлениях.
Автомобилистам предлагают выбирать объездные пути по Московскому и Сормовскому шоссе, улицам Куйбышева и Акмолинской в обоих направлениях, либо по улице Сергея Акимова.
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