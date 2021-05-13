Улицу Народную перекроют для транспорта 21-24 мая, трамваи изменят маршрут Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Улицу Народную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 21-24 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет об участки дороги напротив дома № 45. Перекрытие движения обусловлено ремонтом инженерных сетей.

В связи с этим трамвайные маршруты, которые следуют по ул.Народной, также изменят движение. Трамваи №6 и №7 будут следовать от Московского вокзала до Трамвайного депо №2 в обоих направлениях и по Сормовскому кольцу также в обоих направлениях.

Автомобилистам предлагают выбирать объездные пути по Московскому и Сормовскому шоссе, улицам Куйбышева и Акмолинской в обоих направлениях, либо по улице Сергея Акимова.