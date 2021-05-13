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Бизнес

"Т Плюс" вложила 15 млн рублей в замену изоляции тепловой магистрали в Дзержинске

20 мая 2021 09:21  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" вложил 15 млн рублей в замену изоляции тепловой магистрали в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, замена изоляции была проведена на участке трубопровода диаметром Ду=800 мм от головных затворов ТЭЦ до павильона №2 магистральных тепловых сетей общей протяженностью 2,8 км (в однотрубном исчислении).

Работы стартовали в феврале и проходили без ограничения подачи тепла потребителям. Для замены использовались современные изоляционные материалы – минераловатные цилиндры в покровном слое, обеспечивающие высокую прочность и долговечность тепловой изоляции.

"Замена выработавшей ресурс изоляции магистрального трубопровода позволит минимизировать потери при транспортировке тепловой энергии и поддерживать на высоком уровне качество теплоснабжения жителей города", – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Анатолий Верин.

В общей сложности в 2021 году в Дзержинске планируется заменить изоляцию 8 км трубопроводов тепловых сетей. Общая стоимость теплоизоляционных работ составит 32 млн рублей.

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Теги:
Т Плюс
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