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Спорт

Забег "Зеленый марафон" пройдет 5 июня в Нижнем Новгороде

20 мая 2021 12:25  [70] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Забег "Зеленый марафон" пройдет 5 июня на площадке "Спорт Порт" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, для участников будет организовано несколько спортивных дистанций – забег на 4,2 км и на 10 км, детские забеги на 420 м и инклюзивный забег.

Также в этом году добавлена новая дистанция - скандинавская ходьба на 4,2 км. В забегах могут принять участие и спортсмены-профессионалы, и любители спорта. Мероприятие пройдет во Всемирный день окружающей среды. На площадке "Спорт Порт" будут также организованы экологические акции.

"Здоровый образ жизни тесно связан с заботой об окружающей среде. От того, каким воздухом мы дышим и какой водой пользуемся, напрямую зависит качество жизни человека. Нельзя не поддержать идею объединить спорт и экологию. Экологическое просвещение и волонтерство играют все большую роль, в том числе при реализации национального проекта "Экология". Этой теме сейчас особое внимание уделяет президент России Владимир Путин", - сказал губернатор Нижегородской области.

"В год 800-летия Нижнего Новгорода у нас проходит около 150 различных мероприятий, в том числе спортивной и экологической направленности. Интерес к ним очень большой", - отметил Глеб Никитин.

"Зеленый марафон" – это не только спортивно-социальная акция, но и большой праздник. Всех ждет грандиозный концерт группы "Градусы", мастер-классы и множество развлекательных мероприятий.

Регистрация на забег открыта на сайте. Ссылка на регистрацию доступна до 28 мая включительно.

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Теги:
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