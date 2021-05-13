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Общество

Глеб Никитин поручил главам МСУ помогать гражданам в вопросах вакцинации от коронавируса

20 мая 2021 20:42  [49] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор региона Глеб Никитин 20 мая открыл конференцию ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В своем выступлении губернатор поблагодарил глав МСУ за работу в период пандемии.

"Президент России Владимир Путин не раз обозначал, что муниципальный уровень власти – самый близкий к людям. Это дополнительная ответственность. В прошлом году вы проделали огромную работу по преодолению негативных эффектов пандемии. Благодарю вас за то, что в этих непростых условиях была обеспечена стабильность деятельности муниципалитетов", - сказал Глеб Никитин.

В качестве одного из самых актуальных вопросов в нынешней ситуации глава региона назвал кампанию по вакцинации от коронавируса.

"Прошу вас обеспечить максимальное широкое информирование граждан о возможностях вакцинации. Чем выше будут темпы прививочной кампании, тем скорее мы сможем снимать ограничения, тем лучше почувствуют себя экономика и рынок труда. Прививаясь, мы помогаем и нашим героям-медикам, которые колоссальные силы вложили в борьбу с пандемией. Массовый иммунитет позволит перейти системе здравоохранения к нормальной работе", - призвал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в регионе организованы пункты вакцинации в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и специализированные пункты. Подготовлены выездные пункты в торговых центрах, в рамках программы диспансеризации работают "Поезда здоровья", действуют мобильные бригады для выездной вакцинации в коллективы крупных организаций, к маломобильным гражданам, передвижные медицинские комплексы для поездок в отдаленные села и деревни.

"При этом важно, чтобы люди четко понимали, где и как можно сделать прививку. Необходимо оперативно отвечать на все вопросы граждан", - добавил глава Нижегородской области.

Глеб Никитин также отметил важность для муниципалитетов механизмов инициативного бюджетирования.

"Прежде всего, это возможность для жителей решать именно те проблемы, которые они считают действительно важными, а для глав муниципальных образований - уникальный шанс активизировать диалог с людьми", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в 2021 году на территории Нижегородской области реализуется проект "Вам решать!". Всего на конкурсный отбор поступило 893 заявки. В областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 года предусмотрены ассигнования на данные цели в сумме 730 млн рублей ежегодно. В ходе онлайн-голосования был выбран 681 проект.

"С 26 апреля на интернет-платформе "Голос.За" стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Продлится оно до 30 мая. Планируется благоустроить 110 дворовых территорий и 121 общественное пространство. Объем финансирования на 2021 год из бюджетов всех уровней – более полутора миллиардов рублей. Прошу вас максимально ответственно отнестись к проектам, за которые голосуют люди и в рамках национального проекта, и в рамках проекта "Вам решать!", - обратился Глеб Никитин к главам МСУ.

В ходе конференции глава региона вручил главам МСУ почетные грамоты, дипломы и благодарности губернатора Нижегородской области за работу. Награды от ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области" вручил присутствовавший на конференции председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области" Александр Щелоков.

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Теги:
Глеб Никитин МСУ
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