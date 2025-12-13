Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде Общество

Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде. Сегодня, 13 декабря, горожане могут пользоваться необходимыми сервисами без подключения к Wi-Fi.

Напомним, что жалобы на очередное исчезновение мобильного интернета стали поступать от нижегородцев в начале этой недели. Причем из разных районов города.

Ранее власти неоднократно говорили, что интернет приходится глушить ради безопасности населения и ряда объектов, являющихся мишенью для ВСУ. Нижегородцев просят с пониманием относиться к вынужденным мерам.

Между тем Минцифры РФ включило в "белый список" три нижегородских сервиса. Они доступны даже в отсутствие мобильного интернета.