Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2025 11:26Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде
13 декабря 2025 10:28Опубликованы фото с открытия новогодней площадки на Нижегородской ярмарке
13 декабря 2025 09:44В российских самолетах появится интернет
13 декабря 2025 08:57Обновленные по нацпроекту проспекты Ленина и Гагарина обеспечат комфортный проезд к ледовым каткам
13 декабря 2025 08:00Проект ПЭТ-КТ центра в Нижнем Новгороде оценили в 63,7 млн рублей
13 декабря 2025 07:00Строительство бассейна для нижегородской школы №131 пока отложили
12 декабря 2025 20:23В День Конституции в Нижнем Новгороде наградили детей-героев и провели правовой квиз для молодежи
12 декабря 2025 19:45В Дзержинске заложили камень в основание памятника погибшим воинам
12 декабря 2025 19:18Нижегородская полиция начала проверку после жалобы на курение в "Буревестнике"
12 декабря 2025 19:00Юрист Соловьёв объяснил, почему поддерживает запрет фейерверков в России
Общество

Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде

13 декабря 2025 11:26 Общество
Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде

Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде. Сегодня, 13 декабря, горожане могут пользоваться необходимыми сервисами без подключения к Wi-Fi. 

Напомним, что жалобы на очередное исчезновение мобильного интернета стали поступать от нижегородцев в начале этой недели. Причем из разных районов города. 

Ранее власти неоднократно говорили, что интернет приходится глушить ради безопасности населения и ряда объектов, являющихся мишенью для ВСУ. Нижегородцев просят с пониманием относиться к вынужденным мерам. 

Между тем Минцифры РФ включило в "белый список" три нижегородских сервиса. Они доступны даже в отсутствие мобильного интернета. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Интернет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных