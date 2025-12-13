Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2025 17:13Нижегородцы могут оформить электронное свидетельство пенсионера на портале госуслуг
13 декабря 2025 16:03Урологи Борской ЦРБ провели первую лазерную литотрипсию
13 декабря 2025 11:26Мобильный интернет снова заработал в Нижнем Новгороде
13 декабря 2025 10:28Опубликованы фото с открытия новогодней площадки на Нижегородской ярмарке
13 декабря 2025 10:03Нижегородцы могут пройти серию авторских курсов по развитию в медиасфере
13 декабря 2025 09:44В российских самолетах появится интернет
13 декабря 2025 08:57Обновленные по нацпроекту проспекты Ленина и Гагарина обеспечат комфортный проезд к ледовым каткам
13 декабря 2025 08:00Проект ПЭТ-КТ центра в Нижнем Новгороде оценили в 63,7 млн рублей
13 декабря 2025 07:00Строительство бассейна для нижегородской школы №131 пока отложили
12 декабря 2025 20:23В День Конституции в Нижнем Новгороде наградили детей-героев и провели правовой квиз для молодежи
Общество

Нижегородцы могут оформить электронное свидетельство пенсионера на портале госуслуг

13 декабря 2025 17:13 Общество
Нижегородцы могут оформить электронное свидетельство пенсионера на портале госуслуг

Жители Нижегородской области могут воспользоваться жизненной ситуацией «Выход на пенсию» на портале «Госуслуги» и оформить электронное свидетельство пенсионера. Новый сервис, который введен в эксплуатацию при поддержке национального проекта  «Экономика данных», обеспечивает гражданам удобный и быстрый способ подтверждения статуса пенсионера в формате онлайн.

Цифровой документ можно использовать для получения льгот и скидок — например, в аптеках, музеях и других организациях, предоставляющих специальные предложения для граждан старшего возраста. Для оформления электронного свидетельства достаточно подать заявление онлайн — без посещения ведомств и дополнительных визитов.

«Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на «Госуслугах» жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», — сказал курирующий сервис «Развитие жизненных ситуаций» заместитель председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Жизненная ситуация «Выход на пенсию» доступна на портале «Госуслуги» с 2024 года и уже помогла более 500 тысячам граждан по всей стране решить вопрос оформления выплат онлайн. Дополнение функциональности цифровым свидетельством делает процесс ещё удобнее для пользователей.

Жизненные ситуации — новый этап развития госуслуг: сервис объединяет в среднем 17 услуг, связанных единой темой, и позволяет получать их комплексно, по принципу «одного окна». В каталоге уже доступно более 40 федеральных жизненных ситуаций, и их количество увеличивается — до конца 2025 года список расширится до 70. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Пенсионеры цифровизация
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 15:20В Госдуме предложили дать россиянам доступ к кредитной истории на "Госуслугах"
09 декабря 2025 10:00Нижегородцам рассказали, как получить статус предпенсионера в 2026 году
21 ноября 2025 19:15Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных