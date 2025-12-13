Нижегородцы могут оформить электронное свидетельство пенсионера на портале госуслуг Общество

Жители Нижегородской области могут воспользоваться жизненной ситуацией «Выход на пенсию» на портале «Госуслуги» и оформить электронное свидетельство пенсионера. Новый сервис, который введен в эксплуатацию при поддержке национального проекта «Экономика данных», обеспечивает гражданам удобный и быстрый способ подтверждения статуса пенсионера в формате онлайн.

Цифровой документ можно использовать для получения льгот и скидок — например, в аптеках, музеях и других организациях, предоставляющих специальные предложения для граждан старшего возраста. Для оформления электронного свидетельства достаточно подать заявление онлайн — без посещения ведомств и дополнительных визитов.

«Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на «Госуслугах» жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», — сказал курирующий сервис «Развитие жизненных ситуаций» заместитель председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Жизненная ситуация «Выход на пенсию» доступна на портале «Госуслуги» с 2024 года и уже помогла более 500 тысячам граждан по всей стране решить вопрос оформления выплат онлайн. Дополнение функциональности цифровым свидетельством делает процесс ещё удобнее для пользователей.

Жизненные ситуации — новый этап развития госуслуг: сервис объединяет в среднем 17 услуг, связанных единой темой, и позволяет получать их комплексно, по принципу «одного окна». В каталоге уже доступно более 40 федеральных жизненных ситуаций, и их количество увеличивается — до конца 2025 года список расширится до 70.