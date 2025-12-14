Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде

14 декабря 2025 13:59 Общество
Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Нижнем Новгороде впервые провели ночную диспансеризацию. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Мероприятие прошло 12 декабря в городской поликлинике №4. Пациенты смогли пройти осмотр у специалистов, воспользоваться услугами тейпирования, а также посетить соляную пещеру.

Атмосферу вечера дополнила живая музыка: за роялем выступил проректор Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Антон Щепара, который, как оказалось, в прошлом сам учился в медицинском вузе.

Никонов добавил, что акция вызвала живой отклик у горожан — многие остались довольны, а некоторые даже пожалели, что пропустили мероприятие, забыв о его проведении.

Ранее нижегородцам напомнили о важности диспансеризации.

Ранее нижегородцам напомнили о важности диспансеризации.

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных