Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде впервые провели ночную диспансеризацию. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Мероприятие прошло 12 декабря в городской поликлинике №4. Пациенты смогли пройти осмотр у специалистов, воспользоваться услугами тейпирования, а также посетить соляную пещеру.
Атмосферу вечера дополнила живая музыка: за роялем выступил проректор Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Антон Щепара, который, как оказалось, в прошлом сам учился в медицинском вузе.
Никонов добавил, что акция вызвала живой отклик у горожан — многие остались довольны, а некоторые даже пожалели, что пропустили мероприятие, забыв о его проведении.
